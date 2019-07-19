Росгидромет назвал города России с самым загрязненным воздухом

Москва, 19 июля. Эксперты Росгидромета назвали 22 российских города, в которых был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха. Список составили на основе данных за 2018 год.

Городами с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в России стали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов. По результатам 2017 года в этот список попали Чегдомын, расположенный в Хабаровском крае, и Магнитогорск, находящийся в Челябинской области. В 2018 году ситуация в этих двух городах улучшилась, поэтому в новый антирейтинг они не вошли.

Отметим, что в названных выше городах проживают в общей сложности более пяти миллионов человек. Высокий уровень загрязнения воздуха попавших в список городов обусловлен наличием в них крупных промышленных комплексов: предприятий черной, цветной и алюминиевой промышленности, а также машиностроения, угольной и горнодобывающей отрасли, сообщает RT.

Также в Росгидромете подчеркнули, что все города с самым высоким уровнем загрязнения воздуха находятся в азиатской части России. Эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей, поэтому уровень загрязнения воздуха растет.

Ранее экологическая организация Greenpeace опубликовала рейтинг самых грязных городов России по уровню наличия в воздухе диоксида азота, который является основным продуктом выхлопа автомобилей, сжигания угля и нефтепродуктов. В первую пятерку вошли Москва, Петербург, Челябинск, Новосибирск и Красноярск, сообщает «ФедералПресс».