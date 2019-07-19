Киевские энергоэксперты заявили, что Украине грозит острый дефицит газа

Ведущие киевские эксперты по энергетике оценили текущее снижение газовых цен на Украине и заявили, что оно временное и население его не почувствует. По их мнению, зимой газовые цены вновь взлетят до небес, а в случае остановки транзита из России могут вообще замерзнуть целые украинские города. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, на днях НАК «Нафтогаз Украины» рассчитал новую цену природного газа для простых украинцев. С 1 августа она составит 4900 гривен за тысячу кубометров — и по сравнению с июнем уменьшится на 648 гривен. При этом в июне стоимость газа для граждан уже была снижена на 7,3% (до 5,5 тысяч гривен).

По мнению бывшего пресс-секретаря «Нафтогаза Украины» энергоэксперта Валентина Землянского, «на всей этой истории со снижением цены на газ для украинцев здорово пиарятся все новые руководители Украины».

«Ведущих газовиков страны торжественно вызывают в офис президента Украины, подписывают с ними какие-то соглашения, а потом торжественно объявляют — мол, «вот, мы снижаем цены, как обещали» и т. д. В связи со всем этим у меня возникает главный вопрос: почему людям представляют цену газа без налогов и транспортных расходов? Реально она сейчас все равно составляет 6800 гривен. Но все это искусственное занижение цены делается властью для того, чтобы набрать как можно больше предвыборных очков перед голосованием за кандидатов в депутаты Рады. Простые украинцы думают: ну вот, «Зеленский обещал — и сделал».

По мнению Землянского, на самом деле это обман. Все дело в том, что это «летняя» цена на газ.

«А к зиме лично я прогнозирую как минимум двукратный рост тарифов на газ на Украине по сравнению с сегодняшними, — говорит Землянский. — По моим подсчетам, она составит не менее 12 тысяч гривен за ту же тысячу «кубов». По сути, к 1 января «карета превратится в тыкву».

Кроме того, эксперт указал — несмотря на показное снижение стоимости природного газа, власти почему-то не считают нужным пересчитать стоимость горячей воды для граждан. Хотя она тоже полностью привязана к стоимости голубого золота.

«Странно, что власть об этом совсем ничего не говорит. Это должно быть сделано — пусть даже задним числом, в сентябре, октябре или даже позже. Но главное — чтобы деньги вернулись к простым украинцам. Разумеется, при условии, что это снижение цены на газ реальное, а не мнимое», — считает Землянский.

Но главный вопрос, по мнению эксперта, в том, что будет делать Украина после 1 января 2020 года, когда заканчивается срок соглашения на прокачку газа между Украиной и Россией.

«Если не будет заключен новый контракт с Россией, то дефицит газа на Украине в зимний период может составить до 50 млн кубов газа в сутки, — говорит Землянский. — Именно столько недополучат украинские потребители в случае остановки транзита «голубого топлива» в Европу. Но есть и еще одна опасность — если украинская газотранспортная система начнет работать по принципу замкнутого цикла, то это приведет к резкому росту затрат на транспортировку, которые автоматически будут перекладываться на плечи простых украинцев. В итоге стоимость газа для населения начнет стремиться к тарифу «Золотой».

Аналитик отметил — сегодня эта проблема почему-то никого не волнует ни в украинском правительстве, ни в НАК «Нафтогаз Украины». Никто из чиновников ни разу не задумался о разработке хоть какого-нибудь антикризисного плана на случай реального форс-мажора с остановкой транзита из России.

«Однако, в отличие от политики, «пропетлять» в случае с газом у новых властей Украины не получится, — говорит Землянский. — «Команда Зе» просто не может себе представить, чем закончится реальная остановка газового транзита — с принудительной «заморозкой» предприятий, социальных объектов и возникновением «замороженных городов». Поверьте мне на слово — никакой Майдан не пойдет в сравнение с тем, что будет происходить в регионах Украины, когда реально остановятся предприятия «Теплокоммунэнерго» и зимой люди начнут умирать от холода в своих квартирах. Это будет не просто социальный бунт — в этом случае в стране может начаться реальный хаос!»

Аналитик предупредил власти Украины — пока сегодня еще середина июля, есть реальная возможность если не решить этот вопрос окончательно, то хотя бы приступить к поиску путей его решения.