ФСБ может получить право отменять авиарейсы из-за угрозы безопасности

Москва, 19 июля. Министерство транспорта РФ предложило предоставить российским спецслужбам право отменять международные рейсы в случае угрозы безопасности России, об этом сказано в проекте постановления правительства.

Согласно предложенным изменениям, вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ России в случае угрозы безопасности РФ. Право запрещать полеты в случае угрозы получит и Росавиация, информация об угрозе должна быть предоставлена от уполномоченного федеральных органов исполнительной власти, сообщает «Коммерсант».

Кроме того, предполагается, что авиаперевозчики за 30 минут до вылета должны будут направлять в Росавиацию информацию о количестве и национальности членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета и расчетное время входа-выхода из воздушного пространства России и иностранных государств, пишет «ФедералПресс». В случае отказа от предоставления данных при повторном нарушении правил Росавиация будет вынуждена приостановить разрешение авиакомпании на международные полеты.

Как сообщили представители авиакомпании Smartavia, в настоящее время перевозчики уже предоставляют всю перечисленную информацию. Суть постановления заключается в том, что теперь данные будут поступать в один госорган.