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Учебные стрельбы фрегата «Адмирал Макаров» попали на видео

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Учебные стрельбы фрегата «Адмирал Макаров» попали на видео

Москва, 19 июня. Экипаж фрегата ВМС России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в водах Черного моря.

На кадрах видео, которое появилось в Сети, можно заметить, как береговой ракетный комплекс «Утес» выстреливает ракетой, а военное судно пеленгует снаряд и уничтожает его из ЗРК «Штиль».

По словам официального представителя Южного военного округа Алексея Рулева, роль мишени сыграла ракета «Прогресс». Экипаж «Адмирала Макаров» успешно зафиксировал и поразил цель. Для обеспечения безопасности воды в районе проведения стрельб были закрыты для судоходства.

Напомним, что в начале марта «Адмирал Макаров» вернулся в Севастополь из Сирии, где он выполнял боевую задачу. Корабль под руководством капитана второго ранга Григория Бреева нес службу у берегов САР и был интегрирован в общую систему ПВО российской группировки, состоящей как из кораблей средиземноморской эскадры, так и зенитных дивизионов на авиабазе «Хмеймим» и «Тартус».

«Адмирал Макаров» поступил на вооружение российского флота 27 декабря 2017 году. Судно вооружено крылатыми ракетами «Калибр», универсальной и автоматической артиллерийской установками, противолодочными ракетами и минно-торпедным оружием. Кроме того, корабль оснащен радиолокационным и радиоэлектронным вооружением. Свое название фрегат получил в честь русского адмирала Степана Макарова, который погиб во время русско-японской войны в 1904 году.

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