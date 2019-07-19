Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на Сенцова

Киев, 19 июля. Киев готов обменять главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного за подготовку теракта в России Олега Сенцова. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Трансляцию его заявления вел телеканал «112 Украина».

«Мы готовы поменять Вышинского. Сенцов — как пример: мы готовы поменять на Сенцова», — заявил Владимир Зеленский.

При этом он добавил, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать «первым шагом доброй воли». По его словам, Киев рассчитывает получить «всех своих политзаключенных, всех военных».

Ранее офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и главного редактора портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что это предложение украинских властей является некорректным.

Напомним, журналиста задержали 15 мая 2018 года в Киеве по подозрению в госизмене. Херсонский суд арестовал его изначально на два месяца, затем арест неоднократно продлевали. Подольский районный суд украинской столицы ранее перенес на 19 июля заседание по делу Вышинского.

Олега Сенцова сотрудники ФСБ задержали в 2014 году по подозрению в организации терактов на территории Крыма. Совместно с подельниками он планировал устроить серию терактов на полуострове. Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы.