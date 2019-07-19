Украинка рассказала, как поляки «выжимают сок» из гастарбайтеров

Варшава, 19 июля. Украинская преподавательница по имени Оксана рассказала, как отправилась в Польшу на заработки. По словам женщины, местные жители относились к ней как к «человеку второго сорта».

Оксана устроилась официанткой и барменом в польской гостинице на побережье Балтийского моря. Женщина подчеркивает, что за границей зарплаты действительно выше, чем на родине: за пять месяцев в Польше она получает столько же, сколько зарабатывает на Украине за год. За 12–16 часов работы в день она получает около 2 тысяч злотых — примерно 33,1 тысячи рублей.

Однако украинка не намерена оставаться за рубежом. По ее словам, гастарбайтеров с Украины в Польше считают «людьми второго сорта», пишет Polityka. Поляки, посещающие кафе, часто пытаются с ней познакомиться, намекая на сексуальную связь, а полячки и вовсе не обращают на обслуживающий персонал никакого внимания. Детям в ресторане взрослые внушают, что с работниками-украинцами можно не церемониться.

Оксана добавила, что такое отношение не только со стороны посетителей заведения, но и польского персонала. Она подчеркнула, что управляющие как будто боятся, что украинцы сбегут, поэтому стараются выжать из них все соки.

Ранее в министерстве социальной политики Украины констатировали, что на сезонные работы за границу ежегодно отправляются до девяти миллионов человек, не считая нелегальных мигрантов. В последние годы эти цифры стремительно растут, создавая экономические проблемы на Украине. По данным Евростата, чаще всего украинцы выбирают польский рынок труда.