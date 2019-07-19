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Береговая охрана США потребовала шесть ледоколов для конкуренции с РФ в Арктике

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Береговая охрана США потребовала шесть ледоколов для конкуренции с РФ в Арктике

Вашингтон, 19 июля. Береговая охрана США потребовала шесть новых ледоколов, чтобы конкурировать с Россией в Арктике. Как заявил замглавы американской Береговой охраны вице-адмирал Дэниэл Абель, пока у ведомства есть только один ледокол.

По его словам, судно является «единственным ледоколом» Береговой охраны США, и ему 40 лет.

«Нам нужны как минимум шесть ледоколов, в том числе три тяжелых. Пока у нас есть единственный ледокол Polar Star, и ему 40 лет», — цитирует слова Абеля РИА Новости.

Он заявил, что Россия создала в Арктике шесть новых баз и построила шесть ледоколов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео отметил обеспокоенность Вашингтона «российскими притязаниями» на международные воды Севморпути. Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, в свою очередь, добавил, что Штаты в скором времени установят круглогодичное присутствие в Артике. Он добавил, что это станет возможным, когда в строй будут введены новые ледоколы. 

Сообщалось, что военно-воздушные силы США заключили контракт с компанией Northrop Grumman на сумму 82 миллиона долларов, в рамках которого модернизируют спутниковую связь в арктическом регионе.

В МИД России подчеркивали, что Москва выступает за формирование международного партнерства для сохранения в Арктике зоны мира и проводит в регионе открытую и последовательную, основанную на нормах международного права, политику, которая предполагает широкую повестку международного сотрудничества в интересах устойчивого развития.

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