Регионы пожаловались на проблемы с реализацией национальных проектов

Регионы не могут спланировать свою бюджетную политику по реализации национальных проектов из-за отсутствия единых правил софинансирования. Об этом заявили чиновники, сенаторы и представители субъектов РФ на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных исполнению майских указов президента.

«В республике до 2024 года на реализацию национальных проектов предусмотрено 142 млрд рублей. Но нам не хватает для достижения тех показателей, которые определены, примерно столько же», — констатировал постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Андрей Федотов.

Согласно майским указам президента 2018 года, в каждом субъекте Дальнего Востока нужно достигнуть значения показателей социально-экономического развития выше среднероссийских.

«Вопрос: каким образом задачи будут решаться через эти инструменты? Как будут эффективно использоваться деньги, деньги огромные? И как, в каком виде мы получим эффект уже в 2019 году?» — отметил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

Уровень исполнения расходов по нацпроектам в регионах оставляет желать лучшего, отметили участники слушаний. В списке аутсайдеров национальная программа «Цифровая экономика» (0,9%), национальные проекты «Производительность труда и поддержка занятости» (4%) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (2,9%). Исходя из майских указов, 50% региональной дорожной сети в каждом субъекте РФ должно соответствовать нормативам. Но в условиях роста стоимости дорожных работ достичь этой цели непросто, утверждает Андрей Федотов.

«Мы должны достичь 50% по указу. А у нас по соглашениям 39%, и все. Мы пока вот как-то с этим разводим руками. Мы не выполним точно. Об этом знают и министерство транспорта, и Росавтодор. Поэтому здесь нужно принимать какие-то дополнительные решения», — заявил постпред.

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев пояснил: проблемы есть по каждому нацпроекту. В основном они связаны с особенностями региона, и федеральный центр должен уделять им больше внимания.

«Сегодня со всеми субъектами в рамках тех программ, которые приняты, у нас заключены соглашения. Деньги доведены до субъектов на трехлетку», — сказал он.

Программа «Цифровая экономика» буксует из-за дефицита кадров, отметили выступающие. Каждый год вузы выпускают порядка 25 тысяч специалистов компьютерных технологий. Из них работать готовы только 15%. По данным экспертов, острая нехватка грамотных IT-специалистов может возникнуть на российском рынке уже в ближайшие годы.

«Да, мы переходим уже на цифру, будут освобождаться специальности. Об этом, об обучении, мы должны думать сейчас. Каким образом завтрашний студент будет приходить на работу и как он будет устроен?» — сказал в интервью корреспонденту ФАН председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

В центре внимания и сфера бизнеса. За последний год число малых предприятий, по данным экспертов, сократилось на 17 500 и насчитывает около 246 тысяч. Средних — на 1 487 (до 18 490). Сегодня в этом секторе экономики занято 15,6 млн человек — почти на 240 тысяч меньше, чем годом ранее. Как рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко, малый и средний бизнес по-прежнему обеспокоен недоступными банковскими кредитами.

«В Магаданской области все, что менее 5 миллионов, а вы понимаете, что такое малый бизнес, банки не рассматривают вообще. Проблема усугубляется тем, что предприниматели тратят время на то, чтобы подготовить бизнес-проект, заявиться. Банк отказывает, не объясняя почему», — рассказал сенатор.

Замминистра экономического развития России Вадим Живулин заявил: подобные трудности не отражают ситуацию по стране в целом. Так, в регионах действует режим кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5%. Для выдачи кредитов по льготе банкам заявлено порядка 340 млрд рублей. Сегодня в этой программе работает 91 банк (в основном это региональные кредитные учреждения), при этом в прошлом году работали 15.

«У нас задача — довести объем малого и среднего бизнеса в доле ВВП до 32,5%, и это как раз один из вызовов, одна из проблем, которую мы сегодня решаем», — пояснил замминистра.

В Счетной палате России сделали вывод: значения региональных показателей в рамках нацпроектов не подкреплены достаточными организационными мерами.

«Мы проанализировали более половины регионов. Около 11 считают возможным достижение установленных показателей (допустим, по увеличению объема жилищного строительства и расселению аварийного жилищного фонда). 15 регионов считают значения установленных показателей недостижимыми, а 38 отмечают риск их недостижения», — сообщил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.

Чтобы достичь высоких показателей, нужно правильно их рассчитать. Власти Республики Калмыкия рассказали, что не могут определить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой. При формировании паспорта федерального проекта «Чистая вода» республика столкнулась с новой методикой расчетов, которая исключает категорию условно доброкачественной питьевой воды. В результате все население, которое к ней относилось, было включено в категорию обеспеченного недоброкачественной питьевой водой.

«У нас, получается, 92,6% населения обеспечено недоброкачественной питьевой водой, — констатировала зампредседателя правительства республики Людмила Иванова. — Понятно, что рост показателя с 7,4% до 83% за шесть лет — это недостижимо для республики. Поэтому здесь, наверное, нужна помощь в определении этого расчетного показателя для республики, потому что недостижение целевых показателей — это неправильное исполнение национального проекта».

Во время прямой линии Владимир Путин наказал: население должно ощутить положительный эффект от национальных проектов уже в этом году. Заслушав выступления представителей регионов, Андрей Кутепов сделал вывод, что это абсолютно реально.

«Мы можем усилиться, мы можем ускориться. Это однозначно. У нашей страны огромный потенциал роста», — сказал он корреспонденту ФАН.

Участники слушаний сошлись во мнении: залогом успешного достижения амбициозных целей должны стать единые правила софинансирования реализации нацпроектов для регионов.

«Предложения в связи с этим. Первое — из распоряжения правительства №2648р понятие «предельный уровень софинансирования» исключить и использовать понятие «уровень софинансирования». Второе — финансирование из федерального бюджета для реализации мероприятий нацпроектов в субъектах осуществлять только в виде субсидий. Третье — установить уровень софинансирования для субъектов Российской Федерации на три года (сегодня уже звучало и на шесть лет) с заключением соглашения на этот период с федеральными органами власти», — обратился к присутствующим Владимир Кравченко.

Завкафедрой экономической теории и политики РАНХиГС Абел Аганбегян предложил привлечь к реализации нацпроектов частные инвестиции.

«Неправильно, что национальные проекты реализуются только за счет государственных средств, — считает академик Российской академии наук. — Всех государственных денег — 40 триллионов. А, скажем, банковские активы — 91 триллион. Но их нет в этих проектах. А ведь очень много окупаемых проектов. Можно их финансировать с отдачей за счет банковских активов. Частный бизнес дает 60% всех инвестиций, доля государства резко понизилась, а он привлечен очень слабо — финансирует всего четверть».

Представители Пермского и Ставропольского краев, в свою очередь, предложили упростить требования к отчетной документации в регионах и создать единую информационную платформу для мониторинга исполнения нацпроектов.