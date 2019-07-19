Украина планирует купить у Польши списанные ракетные катера

Киев, 19 июля. Украина рассматривает возможность приобретения списанных ракетных катеров у Польши. Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на источник.

По данным украинского СМИ, Киев может приобрести катера ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. Сообщается, что представители военно-морских сил Украины уже осмотрели польские корабли.

Обозначенные выше катера стояли на балансе польской армии с конца 1980-х годов. В 2013 году суда списали, а затем передали их Агентству военного имущества Польши, которое, в свою очередь, выставило катера на продажу, назначив за них цену по 800 тысяч злотых (210 тысяч долларов США), сообщает «Царьград».

В начале текущего года списанные катера доставили на судоремонтный завод, чтобы произвести их техническое обслуживание, при этом специалисты нашли несколько течей у ORP Metalowiec в районе машинного отделения. Сначала была обнаружена одна течь, затем удалось выявить еще три.

Отметим, что ракетные катера проекта 1241РЭ с 1979 года строились на заводах СССР. После распада Советского Союза начался раздел Черноморского флота, и четыре таких судна отошли Украине, сообщают «Известия». На сегодняшний день катеров проекта 1241РЭ у Украины нет. Два таких корабля списали в 2012 году, а после произошедшего в 2014 году воссоединения Крыма с Россией два катера остались в акватории полуострова.