Пентагон назвал военное присутствие РФ на Дальнем Востоке «угрозой существованию США»

Вашингтон, 19 июля. США обеспокоены усилением сотрудничества в военной сфере между Россией и Китаем на Дальнем Востоке, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филип Дэвидсон.

Выступая на ежегодном форуме по безопасности в американском городе Аспен, Дэвидсон отметил, что РФ активно развивает военное присутствие на Дальнем Востоке, в первую очередь речь идет о ВМФ РФ. Представитель Пентагона назвал военное присутствие России на Дальнем Востоке «угрозой самому существованию США».

«Любопытно отметить, что с прошлого года и по сегодняшний день мы наблюдаем усиление оперативного сотрудничества между Россией и Китаем», — добавил Дэвидсон.

В качестве примера усиления сотрудничества КНР и РФ адмирал привел участие Пекина в российских учениях «Восток-2018». Кроме того, Дэвидсон отметил, что Китай не выразил протеста из-за пролета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Японским, Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями. Дэвидсон подчеркнул, что США не хотят, чтобы Россия и Китай вместе противостояли порядку Вашингтона, «который подразумевает свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, а также мировому порядку в целом».

Ранее в США заявили, что Вашингтон хочет обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем на переговорах с российской стороной в Женеве. Президент США Дональд Трамп ранее предложил договор по ограничению ядерного оружия «нового поколения».