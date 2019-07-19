В Совфеде назвали «маразмом» санкции США против сотрудников ФСБ из-за украинских моряков

Группа американских конгрессменов внесла в Палату представителей законопроект, вводящий санкции против 24 сотрудников ФСБ России в ответ на задержание в Керченском проливе украинских моряков. В Совфеде прокомментировали эту инициативу.

Авторами законопроекта выступили конгрессмены от Демократической и Республиканской партий. В их заявлении говорится, что «США продолжают решительно осуждать опасное нападение России на ВМС Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков».

«Этот инцидент является последним в серии злонамеренных шагов, предпринятых Россией с целью подрыва демократического прогресса на Украине и международного правопорядка», — утверждают инициаторы введения санкций в отношении сотрудников ФСБ РФ.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров был удивлен этой инициативой.

«Когда США вводят санкции против политиков, руководителей крупных российских компаний, конкретных личностей, парламентариев — хотя это тоже, конечно, спорно — это более-менее логично. Но когда они вводят санкции против сотрудников спецслужб — тут уж извините… Если бы сотрудники ФСБ не выполнили свой долг и не задержали нарушителей российского законодательства, которые несанкционированно пересекли границу РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, тогда бы они встали на путь государственной измены. Сотрудники ФСБ выполняли свой служебный долг. Это даже аморально вводить против них санкции за исполнение ими служебных обязанностей», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что обсуждаемый законопроект — «это полный маразм».