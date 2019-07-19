Москва, 19 июля. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру здравоохранения России Веронике Скворцовой подумать над запретом в стране операций по модификации тела. По его словам, в России увеличилось число случаев, когда люди сознательно идут на операции, чтобы изменить внешность, либо избавиться от каких-то «ненужных» органов.

В пример он привел операции по удалению ушных раковин, разрезанию языка и вживлению предметов под кожу. Как пишет РИА Новости, депутат подчеркнул, что чаще всего такие хирургические вмешательства не являются необходимыми или допустимыми с косметологической точки зрения.

Минздрав призвали запретить россиянам операции по изменению тела. По мнению Петрова, люди идут на изменение внешности из-за искаженных представлений о моде, принадлежности к экстремальным субкультурам, либо из-за психического расстройства. Он напомнил, что операции приводят к проблемам со здоровьем.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о запрете любых хирургических и иных операций на территории России, не продиктованных медицинской или косметологической необходимостью ввиду того, что они противоречат фундаментальным принципам медицины», — говорится в письме.

Депутат добавил, что под запрет не должны попасть косметологические и пластические операции. По его словам, речь идет только о тех медицинских процедурах, которые ухудшают здоровье и физические возможности граждан.

Ранее сообщалось, что хирургические операции в России будут проводить роботы. В России разработан уникальный робот-манипулятор для проведения хирургических операций. Медицинский манипулятор под названием РММ-2 разработан в Научно-образовательном центре Центральной клинической больницы Российской академии наук.

В планах разработчиков – использование робота для проведения любого рода хирургических вмешательств, однако на первом этапе РММ-2 внедрят в вертебрологию — область медицины, занимающуюся проблемами позвоночника.

Как пояснили в центре, только в столичном регионе и только для нужд вертебрологии, не говоря о других областях медицины, понадобится около 30 манипуляторов. В целом по стране их понадобится как минимум 200.

Добавим, что стоимость РММ-2 составит около 70 миллионов рублей, что в два раза дешевле американского комплекса для роботоассистированной хирургии «Да Винчи».