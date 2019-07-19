Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей

Москва, 19 июля. Более 11 тысяч россиян имеют зарплату, превышающую миллион рублей. Такие данные представили эксперты Росстата.

Согласно результатам исследования, доля жителей России, получающих более миллиона в месяц, составляет менее 0,1% от всех трудящихся в нашей стране. При этом число работников-миллионеров за последние два года выросло на 38%. В 2017 году оклад, превышающий миллион, имели почти семь тысяч россиян.

В среднем работники-миллионеры получают 2,4 миллиона рублей в месяц. В 2017 году этот показатель составлял 2,3 миллиона. Аналитики отмечают, что самые высокие зарплаты имеют работники сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Эта категория россиян зарабатывает в среднем 5,8 миллиона рублей в месяц, сообщает телеканал «360».

На втором месте оказались работники неопределенной сферы, которая обозначается как «прочие услуги». Средняя зарплата этой категории трудящихся составила 3,7 миллиона рублей. Третью строчку среди работников-миллионеров заняли специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств. В среднем такие сотрудники получают 2,7 миллиона рублей в месяц.

По количеству работников-миллионеров на первом месте оказалась сфера торговли и ремонта транспорта. Более миллиона рублей получают 1960 человек, имеющих работу в этих областях. На второй строчке оказались специалисты в научной технической деятельности — 1908 человек. Третье место среди всех работников, получающих более миллиона рублей в месяц, заняли сотрудники сферы водоснабжения и утилизации отходов. В данной области высокие зарплаты имеют всего 13 человек.

Отметим, что, по данным Росстата, средняя зарплата в России составляет 47,6 тысячи рублей. При этом самой многочисленной категорией граждан РФ являются сотрудники, получающие от 33,9 до 40 тысяч рублей в месяц, сообщает «Ридус». Таких работников в России насчитывается более 2,6 миллиона.