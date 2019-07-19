В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Вашингтон, 19 июля. Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий США внесли в палату представителей проект закона о введении санкций против 24 граждан РФ.

В законопроекте отмечено, что санкции предлагается ввести против «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников». Поводом для новых ограничений может стать провокация ВМС Украины в Керченском проливе. В проекте сказано, что санкции будут действовать до тех пор, «пока Россия не освободит 24 украинских моряков и три корабля этой страны». При этом саму провокацию в США назвали «неспровоцированным опасным нападением».

Украинские моряки находились на борту кораблей ВМСУ «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу». Они вторглись в территориальные воды России 25 ноября 2018 года, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а на борту находились два сотрудника Службы безопасности Украины.

Ранее Россия направила ноту в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины с указанием возможных вариантов освобождения украинских моряков. Однако Киев отказался от предложения Москвы по освобождению моряков ВМСУ.