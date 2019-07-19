Медики назвали пять ранних признаков рака кожи

Москва, 19 июля. Британские медики назвали пять ранних признаков, сигнализирующих о развитии рака кожи. Об этом сообщает издание The Sun.

Исследование показало, что в Великобритании случаи меланомы выросли на 50% у мужчин и на 35% — у женщин. Медики отметили, что онкологическому заболеванию кожи подвержены люди старше 65 лет, при этом количество заболевших раком кожи с 1990-х годов увеличилось на 70% среди лиц в возрасте от 25 до 49 лет.

Врачи отметили, что девять из десяти случаев заболевания раком кожи можно было предотвратить на ранних стадиях, если бы люди использовали солнцезащитный крем. Самым распространенным признаком рака медики назвали изменение родинки, веснушки или участка кожи. Если новое или уже существующее пятно начинает менять форму, это может служить признаком развития рака на ранних стадиях. Особенно об этом может свидетельствовать асимметричность пятна.

Образования на коже с размытыми границами являются предупреждающим признаком развития рака кожи. Если родинка стала менять цвет и темнеть, то следует обратиться к врачу. Увеличение в размерах родимого пятна также должно насторожить. Кроме того, признаками развития рака являются кровоточивость, зуд, болевые ощущения и появление корочки.

Медики подчеркнули, что крайне важно защищать свою кожу как в солнечную, так и в пасмурную погоду. Даже такие простые меры способны минимизировать риск развития рака.

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