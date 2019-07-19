«Нафтогаз» готов к переговорам по транзиту российского газа

Киев, 19 июля. «Нафтогаз Украины» согласен с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа и готов работать над договорами при согласии России. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Он отметил, что Шефчович на предыдущей трехсторонней встрече предложил вариант, который «соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита», возможных для реализации на практике.

«Мы с этим вариантом согласны. Если российская сторона тоже согласна, то можем хоть прямо сейчас начать работать над договорами по реализации этого варианта на практике», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

По словам Витренко, это должно быть операторское соглашение по мощностям объемом 90 миллиардов кубометров каждый год и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 миллиардов кубометров ежегодно в среднем в течение 10 лет. Он добавил, что условия данных договоров будут «стандартными в Европе», и по их экономической обоснованности «не должно быть сомнений».

«Если российская сторона не согласна с вариантом Шевчовича, то было бы интересно услышать почему, и также услышать встречное предложение», — написал Витренко.

Исполнительный директор «Нафтогаза» также заявил, что затягивание времени в данном случае «не в интересах одной из сторон».

13 июня вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщал: на переговорах с главой Минэнерго России Александром Новаком они договорились, что будут планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что осенью 2019 года Украина будет вынуждена заключить контракт с «Газпромом» на транзит газа. Как сообщал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, в случае прекращения транзита сырья, Украину ждет настоящая техногенная катастрофа. По его словам, в этом случае «Нафтогаз» не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах и украинская ГТС просто выйдет из строя.

Напомним, действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. При этом определенности по их дальнейшей судьбе нет, равно как и даты следующего раунда переговоров по вопросу транзита газа в трехстороннем формате Россия — Украина — ЕС.