В Госдуме предложили увеличить штрафы за задержку рейсов и багажа

Москва, 19 июля. Группа депутатов Госдумы предлагает увеличить штрафы для авиакомпаний в случае задержки рейсов и багажа. Соответствующую поправку ко второму чтению в законопроект об ужесточении ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами внесли парламентарии от «Единой России».

Штраф за задержку багажа или отправления авиарейса может составить 3% от стоимости билета за каждый час опоздания. Как рассказал один из авторов поправки, член думского комитета по транспорту Максим Сураев, предлагается увеличить штраф до 100 рублей в час.

«Полагаем, что его нужно рассчитывать исходя из 3% от провозной платы», — сказал парламентарий «Известиям».

По словам Сураева, в среднем штраф будет составлять около 250 рублей за час задержки вылета. При этом депутаты впервые предлагают ввести штраф за просрочку доставки багажа. В предложенных поправках к законопроекту отмечается, что, в случае их принятия, пассажир будет вправе потребовать от авиакомпании возместить убытки, понесенные в связи с задержкой доставки багажа в полном объеме сверх предусмотренного штрафа.

Напомним, на заседании в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении в четыре раза штрафов для авиаперевозчиков за задержку вылета воздушного судна. Денежное взыскание было повышено с 25 рублей до 100 рублей в час в расчете на одного пассажира. Депутаты внесли поправки в статью 120 Воздушного кодекса РФ.