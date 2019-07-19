Индия намерена отправить своих военных на обучение в РФ

Москва, 19 июля. Главный маршал авиации Индии Бирендер Сингх Дханоа рассматривает возможность обучения своих военных в России.

Размышлениями на тему начальник штаба индийских ВВС поделился в большом интервью газете ВС РФ «Красная звезда», в котором подвел итоги своего рабочего визита в Россию.

«Меня у вас приятно удивили тренажеры самолетов, особенно Ил-76. Было бы хорошей идеей направить в Россию наших специалистов не только для ознакомления, но и обучения на тренажерах, а также на российских системах вооружения», — поделился Бирендер Сингх Дханоа.

Кроме прочего, как также рассказал начальник штаба индийских ВВС, Индия планирует модернизировать парк своих истребителей Су-30МКИ и запросила у России соответствующие предложения.

Дханоа уточнил, что ранее российская сторона модернизировала до более современных систем вооружения истребители МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29. Усовершенствованные самолеты уже принимали участие в учениях.

«Теперь рассматриваем возможность модернизации Су-30, которые эксплуатируем порядка 20 лет. Соответственно, их авионика и системы вооружения также требуют модернизации», — резюмировал Бирендер Сингх Дханоа.

Как напоминают «Известия», военно-воздушные силы Индии закупят 18 новых истребителей Су-30МКИ. При этом ранее было получено предложение о поставке 20 модернизированных истребителей МиГ-29. Кроме того, Нью-Дели также хочет закупить около 450 танков Т-90.