Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Путин прибыл в Братск на совещание по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

42
0 Оставить комментарий

Путин прибыл в Братск на совещание по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Братск, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Братск. Здесь глава государства проведет совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

В совещании примут участие члены правительства, главы ведомств и руководители муниципальных образований. Планируется, что из Братска Владимир Путин отправится в пострадавшие районы. Здесь президент осмотрит пункты долговременного размещения.

Напомним, в конце июня в Иркутской области прошли сильные дожди, которые привели к подъему уровня воды в реках. В шести районах региона (Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском) был объявлен режим ЧС, сообщает НСН.

Паводок затронул около 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них невозможно восстановить. По данным МЧС на 18 июля, жертвами паводка в Иркутской области стали 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести. От наводнения пострадали более 38 тысяч жителей региона.

Еще в конце июня Владимир Путин провел совещание в Братске, на котором распорядился «не откладывая наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее», передает «Ридус». Также глава государства дал поручение оценить ущерб и начать восстановление разрушенной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило более 14 миллиардов рублей на социальную поддержку тех, кто лишился жилья при наводнении в Иркутской области. Более трех миллиардов рублей из этой суммы пойдут на капитальный ремонт домов, поврежденных паводком.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров