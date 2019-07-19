Путин прибыл в Братск на совещание по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Братск, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Братск. Здесь глава государства проведет совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

В совещании примут участие члены правительства, главы ведомств и руководители муниципальных образований. Планируется, что из Братска Владимир Путин отправится в пострадавшие районы. Здесь президент осмотрит пункты долговременного размещения.

Напомним, в конце июня в Иркутской области прошли сильные дожди, которые привели к подъему уровня воды в реках. В шести районах региона (Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском) был объявлен режим ЧС, сообщает НСН.

Паводок затронул около 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них невозможно восстановить. По данным МЧС на 18 июля, жертвами паводка в Иркутской области стали 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести. От наводнения пострадали более 38 тысяч жителей региона.

Еще в конце июня Владимир Путин провел совещание в Братске, на котором распорядился «не откладывая наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее», передает «Ридус». Также глава государства дал поручение оценить ущерб и начать восстановление разрушенной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило более 14 миллиардов рублей на социальную поддержку тех, кто лишился жилья при наводнении в Иркутской области. Более трех миллиардов рублей из этой суммы пойдут на капитальный ремонт домов, поврежденных паводком.