Москва. 19 июля. Банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Жилкредит». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как уточняет ведомство, ЦБ лишил лицензии московский банк «Жилкредит», кредитная организация является участником системы страхования вкладов. Как объяснили в Банке России «Жилкредит» не может своевременно исполнять обязательства перед кредиторами по причине потери ликвидности. Кроме того, Центробанк уличил кредитно-финансовую организацию в нарушении федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора.

Финансовое учреждение по итогам первого квартала 2019 года занимает 417-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Ранее Центробанк РФ отозвал лицензию у вологодского коммерческого банка «Северный кредит», который является участником системы страхования вкладов. В сообщении регулятора отмечается, что на 1 декабря «Северный кредит» занимал 244-е место в банковской системе страны.

В ходе инспекции банка выяснилось, что у руководства организации нет первичных документов, подтверждающих право собственности на приобретенный в конце декабря крупный портфель ценных бумаг. Оценка риска по указанной сделке показала, что «Северный кредит» полностью утратил собственный капитал, отмечается в тексте ЦБ.

Напомним, российские банки придумали, как избавить россиян от «зарплатного рабства». В России может появиться зарплатный реестр. В настоящее время его совместно разрабатывают Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Совкомбанк.

Реестр освободит россиян от так называемого «зарплатного рабства» и даст возможность жителям РФ получать зарплату в любом банке. При этом оформлять перевод оплаты труда на другой счет у работодателя не придется.

В «Тинькофф банке», в настоящее время разработка реестра находится на начальной стадии. В ближайшее время детали проекта банки собираются обсудить с ЦБ РФ.

Предполагается, что реестр даст возможность россиянам оформлять перевод зарплаты в самом банке, а не у работодателя. Банки будут передавать данные обратившегося в консолидированный зарплатный реестр. Туда же начислять средства будет банк работодателя, а уже из реестра суммы будут поступать на счета работников.

По словам представителя Альфа-банка, разрабатываемая система также позволит оценивать доход граждан.

Представители российских банков пожаловались в Госдуме, что 75% зарплат граждан РФ поступает на счета в Сбербанке и ВТБ.

Ранее эксперты назвали самую высокооплачиваемую сферу в России по итогам 2018 года. Оказалось, что больше всего за свою работу получают сотрудники сферы продаж. При этом минимальная зарплата оказалась у представителей сферы «образование и наука» — 25,2 тысячи рублей.

Больше всего в прошлом году выросли зарплаты в направлении «фитнес, салоны красоты» — на 9,4% (45,1 тысячи рублей), а самое значительное падение наблюдалось в сфере страхования – на 5,6% (32,2 тысячи рублей).

Как ранее писала «Газета.ru», самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки. В этих регионах добывают полезные ископаемые. Около 30% жителей ЯНАО и Чукотки получают более 100 тысяч рублей в месяц. Между тем половина работающих получает зарплату от 17 до 44 тысяч рублей в месяц.