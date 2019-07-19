Москва, 19 июля. Российские истребители шесть раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России. Об этом сообщает министерство обороны России.

В Минобороны рассказали о разведактивности у российских границ за неделю. Отмечается, что воздушную разведку у границ России вели 28 летательных аппаратов.

По данным газеты «Красная звезда», ни один самолет российское воздушное пространство не нарушил. За неделю летчики ВКС РФ в рамках боевой подготовки выполнили 320 летных смены на 76 аэродромах.

В июне Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ над Балтикой. Российские военные зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря две приближающиеся к российской границе воздушные цели. Отмечается, что для перехвата обнаруженных объектов в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к объектам и установил их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», следует из сообщения ведомства.

Согласно имеющимся данным, пилот Су-27 доложил об идентификации западных самолетов-разведчиков и сопровождал их, не допуская нарушения границы РФ с соблюдением всех нужных мер безопасности.

Финляндия заявила, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны. По данным министерства обороны страны, российский самолет якобы нарушил воздушное пространство рядом с городом Порвоо. Как уточнили в военном ведомстве, пограничная охрана Финляндии занимается выяснением деталей произошедшего.

В июне Япония обвинила российские бомбардировщики в нарушении своих воздушных границ. По данным военных, истребители японских ВВС перехватили российские бомбардировщики в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзе в Филиппинском море, сообщает информационное агентство «Киодо».

В оборонном ведомстве Японии уточнили, что сначала два российских бомбардировщика вошли в воздушное пространство страны на самом юге в районе острова Минами-Дайто, а потом двинулись на север. Затем один из бомбардировщиков якобы снова нарушил воздушное пространство Японии у острова Хатидзе в Филиппинском море. Москва опровергла эти заявления.

Ранее МИД России заявил об усилении «ядерной риторики» НАТО. Россия отметила увеличение количества учений стран НАТО с ядерной компонентой, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, государства Североатлантического альянса усиливают ядерный компонент в военных учениях. В рамках тренировок стратегические бомбардировщики США совершают полеты «в чувствительных для России районах», уточнил он.

МИД России заявил об усилении «ядерной риторики» НАТО. Грушко напомнил, как несколько дней назад B-52 «барражировали над Балтийским морем». Кроме того, заместитель главы МИД добавил, что растет число учений, «предусматривающих задействование ядерного оружия», Москва видит «усиление ядерной риторики».

Кроме того, в четверг МИД опубликовал сообщение в связи с 70-летием подписания Североатлантического договора. В российском МИД подчеркнули, что НАТО не собирается отказываться от наращивания военно-политической конфронтации с Россией. В сообщении МИД говорится, что со стороны НАТО продолжается «наращивание коалиционных потенциалов альянса и дальнейшее совершенствование военной инфраструктуры» у границ России «для оперативной переброски сил и средств на Восток». Дополнительные деньги выделяются на развитие системы ПРО, БПЛА и истребителей нового поколения.