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В Минобороны рассказали о разведактивности у российских границ за неделю

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Российские летчики за неделю шесть раз перехватили иностранные самолеты

Москва, 19 июля. Российские истребители шесть раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России. Об этом сообщает министерство обороны России.

В Минобороны рассказали о разведактивности у российских границ за неделю. Отмечается, что воздушную разведку у границ России вели 28 летательных аппаратов.

По данным газеты «Красная звезда», ни один самолет российское воздушное пространство не нарушил. За неделю летчики ВКС РФ в рамках боевой подготовки выполнили 320 летных смены на 76 аэродромах.

В июне Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ над Балтикой. Российские военные зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря две приближающиеся к российской границе воздушные цели. Отмечается, что для перехвата обнаруженных объектов в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к объектам и установил их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», следует из сообщения ведомства.

Согласно имеющимся данным, пилот Су-27 доложил об идентификации западных самолетов-разведчиков и сопровождал их, не допуская нарушения границы РФ с соблюдением всех нужных мер безопасности.

Финляндия заявила, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны. По данным министерства обороны страны, российский самолет якобы нарушил воздушное пространство рядом с городом Порвоо. Как уточнили в военном ведомстве, пограничная охрана Финляндии занимается выяснением деталей произошедшего.

В июне Япония обвинила российские бомбардировщики в нарушении своих воздушных границ. По данным военных, истребители японских ВВС перехватили российские бомбардировщики в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзе в Филиппинском море, сообщает информационное агентство «Киодо».

В оборонном ведомстве Японии уточнили, что сначала два российских бомбардировщика вошли в воздушное пространство страны на самом юге в районе острова Минами-Дайто, а потом двинулись на север. Затем один из бомбардировщиков якобы снова нарушил воздушное пространство Японии у острова Хатидзе в Филиппинском море. Москва опровергла эти заявления.

Ранее МИД России заявил об усилении «ядерной риторики» НАТО. Россия отметила увеличение количества учений стран НАТО с ядерной компонентой, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, государства Североатлантического альянса усиливают ядерный компонент в военных учениях. В рамках тренировок стратегические бомбардировщики США совершают полеты «в чувствительных для России районах», уточнил он.

МИД России заявил об усилении «ядерной риторики» НАТО. Грушко напомнил, как несколько дней назад B-52 «барражировали над Балтийским морем». Кроме того, заместитель главы МИД добавил, что растет число учений, «предусматривающих задействование ядерного оружия», Москва видит «усиление ядерной риторики».

Российские летчики за неделю шесть раз перехватили иностранные самолеты

Кроме того, в четверг МИД опубликовал сообщение в связи с 70-летием подписания Североатлантического договора. В российском МИД подчеркнули, что НАТО не собирается отказываться от наращивания военно-политической конфронтации с Россией. В сообщении МИД говорится, что со стороны НАТО продолжается «наращивание коалиционных потенциалов альянса и дальнейшее совершенствование военной инфраструктуры» у границ России «для оперативной переброски сил и средств на Восток». Дополнительные деньги выделяются на развитие системы ПРО, БПЛА и истребителей нового поколения.

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