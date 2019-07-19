Германия обсудит с Евросоюзом облегчение визового режима для российской молодежи

Петерсберг, (Германия), 19 июля. Германия планирует обсудить с партнерами по Шенгенской зоне тему облегченного визового режима для российской молодежи. Такое заявление сделал глава МИД ФРГ Хайко Маас на сессии «Петербургского диалога».

По словам министра иностранных дел ФРГ, Берлин не может принимать решение об упрощении визового режима в одиночку. Поэтому Германии нужно поднять данный вопрос в Евросоюзе.

Ранее сопредседатель «Петербургского диалога» от ФРГ Роналд Пофалла сообщил, что взаимная отмена виз для представителей молодого поколения России и Германии является одной из главных тем заседания форума, передает ТАСС.

Форум гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог» был создан в 2001 году. Инициаторами выступили президент РФ Владимир Путин и занимавший в то время пост канцлера ФРГ Герхард Шредер. Главной целью существования форума является создание надежной основы для развития отношений России и Германии и расширение сотрудничества гражданских обществ двух государств. Также одна из задач форума — оказать благоприятное влияние на взаимоотношения РФ и всего Евросоюза.

В этом году XVIII форум «Петербургский диалог» проходит недалеко от Бонна. Форум начался 18 июля и продлится до 20 июля.

Ранее сообщалось, что Россия подписала соглашение с Хорватией об облегченном визовом режиме. Цель договоренностей — укрепить дружественные связи между Москвой и Загребом.