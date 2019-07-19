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«Северный поток — 2» может усилить зависимость Европы от России, считают в Еврокомиссии

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«Северный поток — 2» может усилить зависимость Европы от России, считают в Еврокомиссии

Берлин, 19 июля. По мнению будущей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, введение в строй газопровода «Северный поток – 2» приведет к слишком большой зависимости Старого света от российских энергоресурсов.

Размышлениями на тему европейский политик поделилась в интервью газете Bild, также рассказав, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз должны объединить силы против общих противников.

«Существует опасность слишком сильной зависимости от российских энергоресурсов. Чтобы диверсифицировать энергоснабжение, важны другие виды энергии», — пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Будущая руководитель Еврокомиссии также добавила, что Евросоюзу необходима конкуренция в плане поставок энергоносителей, при этом должны «учитываться интересы восточных соседей».

«Северный поток — 2» может усилить зависимость Европы от России, считают в Еврокомиссии

«С европейской точки зрения, я считаю крайне важным иметь разнообразную комбинацию в том, что касается энергоснабжения, чтобы избежать зависимости», — утончила политик.

При этом, по мнению Урсулы фон дер Ляйен, «Северный поток – 2» имеет как «экономическое, а также политическое измерение».

Как напоминает RT, президент России Владимир Путин не раз заявлял, что строительство газопровода «Северный поток – 2» – чисто экономический проект, без какой-либо политической составляющей.

«Северный поток — 2» может усилить зависимость Европы от России, считают в Еврокомиссии

Категорически против строительства газопровода выступают США и Украина. Вашингтон борется за европейский рынок для сбыта своего сжиженного газа. Киев боится остаться без огромной прибыли за транзит российского газа через территорию Украины.

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Источник: ТАСС
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