Рига, 19 июля. Латвии необходимо завезти из-за рубежа около 300 тысяч рабочих, чтобы избежать проблем в будущем, заявил член президиума сейма, депутат Андрей Клементьев.

Депутат уточнил журналистам, что Латвия является одним из лидеров Европейского союза по убыли населения. Клементьев подчеркнул, что за последние десять лет республику, население которой составляет менее двух миллионов человек, покинули 350 тысяч граждан. Все они трудоспособного возраста. В Риге заявили, что Латвии необходимо завезти около 300 тысяч рабочих.

Депутат объяснил, что Латвию ждут проблемы, если она не найдет около 300 тысяч рабочих. Он напомнил, что из-за эмиграции, а также превышения смертности над рождаемостью в республике резко сокращается число трудоспособных жителей.

Напомним, Латвия стала членом Европейского союза в 2004 году.

Ранее депутат Европарламента Мирослав Митрофанов заявил, что латвийские политики стремились к тому, чтобы Латвия стала мировым лидером по оттоку населения.

По его словам, депутаты правых латвийских партий сознательно уничтожали промышленность, которая досталась стране от СССР, чтобы избавиться «от толп советских мигрантов». Митрофанов подчеркнул, что они заявляли, что хотят жить в «маленькой зеленой, национальной стране».

«Латышская элита продолжает мечтать о рае эскапистов и интровертов — зеленой, чисто латышской стране с редким населением. Простые латвийцы дисциплинированно умирают и уезжают, воплощая мечту своих лидеров в жизнь», — подчеркнул евродепутат.

Он рассказал, что ранее наиболее вероятный кандидат в президенты Латвии Эгил Левитс, заявил, что страна должна быть похожей на Исландию, где проживает всего 350 тысяч населения.

Напомним, что по данным международной базы данных Worldometrics, за 2018 год население Латвии уменьшилось почти на 1%. Это является самым высоким показателем в мире.

По данным Организации Объединенных Наций в ближайшие 30 лет Латвия может потерять 20% населения. Об этом писала «Газета.ru».

В 2017 году Латвия уменьшилась на 18 841 жителя (на данный момент население Латвии составляет 1,9 миллиона человек). 10 981 человек уехали из страны. Количество умерших, согласно данным Центрального статистического управления, превысило в прошлом году число новорожденных на 7860. При этом статистическое бюро Евросоюза Eurostat и Организация Объединенных Наций считают, что в ближайшие 30 лет Латвия потеряет около 20% населения.

По словам ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никиты Мкртчяна, после вхождения в ЕС граждане Латвии, Литвы и Эстонии получили возможность свободного перемещения в рамках стран Шенгенского соглашения и право трудовой деятельности в других странах Евросоюза. Оказалось немало тех, кто воспользовался открывшимися возможностями в условиях существовавшей дифференциации стран по уровню социально-экономического развития.

Аналитик «Алор» Кирилл Яковленко также добавляет, что одной из причин высокой эмиграции из Латвии можно считать также агрессивное настроенное отношение власти к «негражданам».

Фактически в стране происходит «травля русских» и всяческое их притеснение, и такая политика развернула в сторону границы довольно большое число русской диаспоры, что сказалось на численности и на экономических показателях страны, говорит эксперт.