Москва, 19 июля. Решение России упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей противоречит духу Минских соглашений, заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Об этом он написал в Twitter. Волкер оценил упрощение получения гражданства РФ для жителей Донбасса.

«Упрощение выдачи паспортов ставит под угрозу усилия по восстановлению мира для граждан Украины», — уточнил политик.

Russia needs to fulfill its Minsk obligations. Expediting Russian passports for Ukrainian citizens flies in the face in the spirit of the Minsk agreements and puts at risk efforts to bring peace to the citizens of Ukraine. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) July 18, 2019

Ранее президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для проживающих в Луганской и Донецкой областях.

Согласно документу, получить российский паспорт в упрощенном порядке смогут украинцы, проживающие не только на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, но и жители в целом Луганской и Донецкой областей.

«Внести... следующие изменения: из подпункта «в» пункта 1 слова «отдельных районов» исключить», — говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства подписал документ в среду, указ начинает действовать с момента его подписания.

В конце апреля российский лидер подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.

Порядка трех тысяч человек в Донецкой Народной Республике получили паспорта граждан Российской Федерации. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Пушилин рассказал, сколько жителей ДНР получили российские паспорта. Также, по его словам, по состоянию на 8 июля 2019 года более 15,5 тысячи жителей ДНР подали заявления на получение российских документов. Более 22 тысяч человек проконсультировались в миграционной службе по этому вопросу. Упрощение выдачи российских паспортов имеет большое значение для населения неподконтрольных Киеву территорий. Пушилин подчеркнул, что «такая возможность — это счастье, которое не могут понять те, кто не пережил то, что пережили жители Донбасса».

В апреле российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

В конце ноября прошлого года Киев ограничил въезд на территорию Украины для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. В Кремле заявили, что российская сторона не намерена вводить никаких ответных ограничений, а, напротив, облегчит гражданам Украины получение российского гражданства. Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что законы этого не запрещают.