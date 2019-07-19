Клинцевич пояснил, почему США не вводят санкции против Турции из-за С-400

Москва, 19 июля. Покупка Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 нанесла весьма ощутимый удар по позициям США, однако в Вашингтоне понимают, что санкции в отношении Анкары опасны для НАТО. Соответствующее заявление сделал член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Напомним, ранее США собирались ввести антитурецкие санкции в случае покупки Анкарой российских ЗРС. Вашингтон угрожал Турции отменой продажи новейших американских истребителей F-35. Однако Турция не пошла на уступки, и поставки С-400 в страну начались в соответствии с договоренностями между Москвой и Анкарой. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты еще не приняли окончательного решения по антитурецким санкциям.

Комментируя высказывание американского лидера, Клинцевич отметил, что Вашингтон привык диктовать собственную волю своим союзникам, поэтому покупка Турцией С-400 пошатнула положение Штатов.

«На мой взгляд, здесь куда более существенны потери не экономического и даже не военного, а именно психологического характера. Короче говоря, создан прецедент», — отметил российский сенатор.

Также Клинцевич подчеркнул, что в недавнем прошлом Вашингтон не стал бы долго раздумывать и попытался бы «наказать отступника».

«Но сегодня они не могут не понимать, что подобные попытки неизбежно приведут не только к серьезному ухудшению отношений с Турцией, но и подложат мину замедленного действия под блок НАТО. Что называется, и хочется, и колется. Так что президент США Дональд Трамп стоит перед непростым выбором», — заключил сенатор.

Ранее руководитель военного ведомства Турции Хулуси Акар заявил, что исключение его страны из программы F-35 ослабит Североатлантический альянс. Он отметил, что подобное решение со стороны США не станет справедливым или законным.