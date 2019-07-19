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8:33 19 Июля 2019

Восемь человек пострадали при задымлении самолета в Шереметьево. События дня. ФАН-ТВ

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Задымление самолета в Шереметьево

Восемь человек пострадали при задымлении самолета в Шереметьево. События дня. ФАН-ТВ

Очередной инцидент с Boeing произошел в Шереметьево. В аэропорту самолет рейса «Москва-Ереван» экстренно прекратил взлет. В салоне произошло задымление. На борту авиакомпании Nordwind в этот момент находились 173 пассажира. Их эвакуировали по надувным трапам. Пострадали восемь человек, двое из них находятся в больнице.
 
«Летели в Ереван, самолет начал разгон, и резко салон задымился. Задымился жестко. Все начали паниковать, орать, кричать. Пилот молодец: быстро среагировал и остановил вовремя самолет. Далее аварийные выходы открылись, все вовремя эвакуировались. Пожарные прибыли вовремя. Нас привезли обратно в аэропорт, накормили и напоили», — рассказал пассажир рейса «Москва-Ереван»
 
Через некоторое время пассажиры отправились в Ереван другим рейсом. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Росавиация создала комиссию для расследования инцидента.

 

США сбили иранский беспилотник

Восемь человек пострадали при задымлении самолета в Шереметьево. События дня. ФАН-ТВ

Военные США сбили иранский беспилотник. Об этом сообщил Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что разведчик находился вблизи корабля ВМС в Ормузском проливе. Он представлял ему угрозу. Президент США призвал другие страны защищать своих военных. И до этого вовсе не теплые отношения Штатов и Ирана в последнее время обострились. Вашингтон безосновательно обвинил Тегеран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Позже американский беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана. Его сбили. Штаты заявили, что не пересекали границ. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал стороны избегать конфликтов, а США отказаться от санкций и ультиматумов в отношении Тегерана.

 

Индия готова приобрести Су-57

Восемь человек пострадали при задымлении самолета в Шереметьево. События дня. ФАН-ТВ

Индия готова приобрести российский Су-57. Правда, сначала истребитель пятого поколения должен показать себя в деле. Такие условия сотрудничества озвучил главный маршал авиации ВВС Индии. Су-57 придет на смену Су-27. Он во многом превосходит американские F-22 и F-35. Истребитель должен поступить в ВКС России до конца года. Боевая машина предназначена для ликвидации всех видов воздушных целей в ближних и дальних боях.

 

Обстрел Донецка

Восемь человек пострадали при задымлении самолета в Шереметьево. События дня. ФАН-ТВ

Обстрелы в Донецке не прекращаются. Последняя атака, как и многие другие, закончилась плачевно. Серьезное ранение получила 68-летняя местная жительница. Врачи боролись за ее жизнь, но женщина скончалась в больнице. Только с начала 2019 года от обстрелов в Донбассе пострадали 80 человек, десять погибли. Гражданская война на юго-востоке Украины идет с 2014 года. После государственного переворота Луганская и Донецкая Народные Республики объявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную операцию. По последним данным ООН, ее жертвами стали более 13 тысяч человек.

 