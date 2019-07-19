Восемь человек пострадали при задымлении самолета в Шереметьево. События дня. ФАН-ТВ

Задымление самолета в Шереметьево
Очередной инцидент с Boeing произошел в Шереметьево. В аэропорту самолет рейса «Москва-Ереван» экстренно прекратил взлет. В салоне произошло задымление. На борту авиакомпании Nordwind в этот момент находились 173 пассажира. Их эвакуировали по надувным трапам. Пострадали восемь человек, двое из них находятся в больнице.
«Летели в Ереван, самолет начал разгон, и резко салон задымился. Задымился жестко. Все начали паниковать, орать, кричать. Пилот молодец: быстро среагировал и остановил вовремя самолет. Далее аварийные выходы открылись, все вовремя эвакуировались. Пожарные прибыли вовремя. Нас привезли обратно в аэропорт, накормили и напоили», — рассказал пассажир рейса «Москва-Ереван»
Через некоторое время пассажиры отправились в Ереван другим рейсом. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Росавиация создала комиссию для расследования инцидента.
США сбили иранский беспилотник
Военные США сбили иранский беспилотник. Об этом сообщил Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что разведчик находился вблизи корабля ВМС в Ормузском проливе. Он представлял ему угрозу. Президент США призвал другие страны защищать своих военных. И до этого вовсе не теплые отношения Штатов и Ирана в последнее время обострились. Вашингтон безосновательно обвинил Тегеран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Позже американский беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана. Его сбили. Штаты заявили, что не пересекали границ. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал стороны избегать конфликтов, а США отказаться от санкций и ультиматумов в отношении Тегерана.
Индия готова приобрести Су-57
Индия готова приобрести российский Су-57. Правда, сначала истребитель пятого поколения должен показать себя в деле. Такие условия сотрудничества озвучил главный маршал авиации ВВС Индии. Су-57 придет на смену Су-27. Он во многом превосходит американские F-22 и F-35. Истребитель должен поступить в ВКС России до конца года. Боевая машина предназначена для ликвидации всех видов воздушных целей в ближних и дальних боях.
Обстрел Донецка
Обстрелы в Донецке не прекращаются. Последняя атака, как и многие другие, закончилась плачевно. Серьезное ранение получила 68-летняя местная жительница. Врачи боролись за ее жизнь, но женщина скончалась в больнице. Только с начала 2019 года от обстрелов в Донбассе пострадали 80 человек, десять погибли. Гражданская война на юго-востоке Украины идет с 2014 года. После государственного переворота Луганская и Донецкая Народные Республики объявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную операцию. По последним данным ООН, ее жертвами стали более 13 тысяч человек.