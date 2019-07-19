Восемь человек пострадали при задымлении самолета в Шереметьево. События дня. ФАН-ТВ

Задымление самолета в Шереметьево

Очередной инцидент с Boeing произошел в Шереметьево. В аэропорту самолет рейса «Москва-Ереван» экстренно прекратил взлет. В салоне произошло задымление. На борту авиакомпании Nordwind в этот момент находились 173 пассажира. Их эвакуировали по надувным трапам. Пострадали восемь человек, двое из них находятся в больнице.

«Летели в Ереван, самолет начал разгон, и резко салон задымился. Задымился жестко. Все начали паниковать, орать, кричать. Пилот молодец: быстро среагировал и остановил вовремя самолет. Далее аварийные выходы открылись, все вовремя эвакуировались. Пожарные прибыли вовремя. Нас привезли обратно в аэропорт, накормили и напоили», — рассказал пассажир рейса «Москва-Ереван»

Через некоторое время пассажиры отправились в Ереван другим рейсом. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Росавиация создала комиссию для расследования инцидента.