В Госдуме указали на некорректность предложения Киева об освобождении Вышинского и Сенцова

Москва, 19 июля. Предложение Киева о проведении одновременного освобождения осужденного в России Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является некорректным, считает депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Размышлениями на тему первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поделился в интервью РИА Новости.

«Вот Сенцов совершил уголовно наказуемое действие — готовил террористический акт. За это он получил срок. Вышинский, выполняя свой журналистский долг, не нарушал ничего, он не является преступником, к нему не применяются никакие статьи уголовного кодекса Украины», — отметил российский парламентарий, назвав предложение Киева некорректным.

RT напоминает, что Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму. Журналист Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в госизмене.

Накануне стало известно, что офис президента Украины предложил одновременно освободить Олега Сенцова и Кирилла Вышинского. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель написала, что в офисе Зеленского «с большим интересом узнали» о предложении российской стороны освободить Вышинского в качестве первого шага доброй воли.

По мнению сенатора Олега Морозова, реализация предложения Киева по одновременному освобождению главного редактора портала РИА Новости Украина и украинского режиссера только осложнит ситуацию. Проблему нужно обсуждать в комплексе.