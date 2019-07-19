Актер Михайлов рассказал подробности инцидента с Чуриковой

Москва, 19 июля. Народный артист РСФСР Александр Михайлов рассказал подробности инцидента с народной артисткой СССР Инной Чуриковой.

По его словам, во время спектакля прославленная артистка споткнулась и упала. Несмотря на травму, она сумела закончить спектакль.

«Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована», — рассказал Михайлов журналистам ТАСС.

Ранее коллега актрисы Екатерина Васильева пояснила, что Чурикова оступилась на сцене из-за того, что было достаточно темно. Ее отвезли в больницу, чтобы сделать рентген. Супруг Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов подтвердил травму актрисы.

Зрители, которые были на спектакле «Старая дева» написали в социальных сетях, что актриса оступилась и упала со сцены.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии. Она закончила Щепкинское училище в 1965 году. Инна Михайловна сыграла во многих фильмах и спектаклях. Она снималась у Владимира Меньшова, Андрея Кончаловского, Михаила Швейцера, Петра Тодоровского, Марка Захарова и других.

В 1984 года она получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Военно-полевой роман». Кроме того, Чурикова является обладательницей премий «Ника», «Триумф», «Золотой орел», «Кумир», международной премии имени Станиславского и приза «Хрустальная Турандонт»..