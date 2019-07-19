Китайские СМИ поглумились над украинской «рыбацкой лодкой» на учениях с США

Пекин, 19 июля. Журналисты китайского издания Sohu высмеяли совместные военные учения США и Украины, проходящие в акватории Черного моря.

Наибольший интерес работников СМИ Поднебесной вызвал украинский бронированный артиллерийский катер, который на фоне американского эсминца выглядел, мягко говоря, очень не презентабельно.

«Украина направила на маневры «рыбацкую лодку» от безысходности. Это первый надводный корабль, созданный Киевом самостоятельно со времен холодной войны», — отметили китайские журналисты.

При этом авторы материала напомнили, что когда-то Соединенные Штаты хотели передать «партнерам» несколько фрегатов типа «Оливер Хазард Перри», однако этого до сих пор не произошло.

«Поэтому сейчас Украина вынуждена охранять свою приморскую зону при помощи «рыболовного артиллерийского катера», — сыронизировали журналисты китайского издания Sohu.

Авторы статьи отметили, что настороженность России в связи с учениями в Черном море не безосновательна.

«Если Киев позволит Вашингтону строить военные базы и порты на своей территории, тогда восстановить отношения с Москвой будет невозможно», — говорится в материале.

«Зеленский хочет навредить другим, но портит жизнь только себе, а слова западных экспертов, расхваливающих Украину за «демонстрацию собственной мощи перед Россией за счет этих учений», звучат неубедительно», — резюмировали китайские журналисты.

Как напоминает «Газета.ru», в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что учения стран НАТО и их партнеров «Бриз-2019» в акватории Черного моря взяты под контроль российских военных.

За маневрами участников альянса следит Черноморский флот, самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», ведется радиоэлектронное сопровождение.