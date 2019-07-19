Предложение Киева по освобождению Вышинского и Сенцова оценили в Совфеде

Москва, 19 июля. Реализация предложения Киева по одновременному освобождению главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и украинского режиссера Олега Сенцова только осложнит ситуацию. Проблему нужно обсуждать в комплексе. Такого мнения придерживается член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Можно, конечно, обменять конкретных лиц. Но нет ответа, что делать дальше. А значит, проблема в целом не только не решается, а усложняется», — подчеркнул Морозов.

Он считает, что в этом случае не обговариваются принципы обмена «всех на всех». Морозов напомнил, что речь идет об обмене «десятков и сотен». Сенатор подчеркнул, что необходимо искать общее решение проблемы, обсуждая ситуацию в комплексе.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что предлагается провести одновременное освобождение Вышинского и Сенцова.

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский обвиняется в государственной измене и поддержке республик Донбасса. Журналиста задержали сотрудники СБУ в мае 2018 года в Киеве. Он находится под стражей.

Российский президент Владимир Путин назвал ситуацию с Кириллом Вышинским беспрецедентной. По его словам, журналиста арестовали за профессиональную деятельность.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ среди диверсионной группы «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ). Члены организации готовили теракты в Севастополе, Симферополе и Ялте. Сенцов был осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму, сообщает «Газета.ru».

1 Организация запрещена на территории РФ.