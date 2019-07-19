Генсек ОБСЕ рассказал об «окне возможностей» для урегулирования в Донбассе

Москва, 19 июля. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер считает, что на Украине появилось «окно возможностей» для урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

Размышлениями на тему европейский политик поделился в большом интервью газете «Коммерсант», уточнив, что под «окном возможностей» он видит приход к власти Владимира Зеленского.

«Сейчас у нас есть окно возможностей, и я призываю все стороны воспользоваться этим. Нет смысла делать упор на поиске виновных», — пояснил генеральный секретарь организации.

«Нужно проявить политическую волю и двигаться вперед к полной имплементации всех положений минских договоренностей», — констатировал Томас Гремингер.

По словам руководителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, разведение сил у Станицы Луганской можно назвать «хорошей отправной точкой», выразив надежду, что стороны смогут развить успех.

Добавим, что ранее Томас Гремингер заявил, что сотрудники миссии ОБСЕ в Донбассе за последние недели несколько раз попадали под перекрестный огонь, а сама миссия потеряла множество дронов.

Как напоминает «Газета.ru», гражданская война на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года после госпереворота в стране. Луганская и Донецкая Народные Республики объявили о независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. По последним данным ООН, жертвами войны стали более 13 тысяч человек.