Пентагон объяснил, почему сбил иранский беспилотник

Вашингтон, 19 июля. Американский корабль сбил беспилотник Ирана в международных водах Ормузского пролива в целях самообороны. Об этом заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

По его словам, БПЛА приблизился на угрожающее расстояние к десантному кораблю USS Boxer. После этого военные приняли решение по обеспечению безопасности корабля и его экипажа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранский беспилотник был сбит в 900 метрах от американского корабля. Глава Белого дома подчеркнул, что дрон представлял угрозу для военных.

«Беспилотник был тотчас уничтожен», — пояснил президент США.

Напомним, отношения между США и Ираном значительно ухудшились за последние месяцы. Так, в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера Front Altair и Kokuka Courageous. Штаты утверждают, что к инциденту причастны члены КСИР. Пентагон обнародовал видеозапись, на которой рядом с танкерами якобы находятся иранские военные. Тегеран опровергает причастность к этому инциденту.

Позже иранские военные сбили американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство Ирана. Штаты заявляли, что дрон находился в Ормузском проливе — международном воздушном пространстве, сообщает «Газета.ru».

В МИД РФ выразили обеспокоенность ситуацией в Персидском заливе. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал США отказаться от санкций и ультиматумов в отношении Тегерана.