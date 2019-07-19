Глава ОБСЕ рассказал, как сотрудники миссии рискуют жизнью в Донбассе

Вена, 19 июля. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер рассказал, что сотрудники миссии в Донбассе несколько раз попадали под обстрел.

По словам Гремингера, представители ОБСЕ в зоне гражданской войны на юго-востоке Украины за последние недели несколько раз попадали под перекрестный огонь. Кроме того, миссия потеряла множество дронов, используемых для мониторинга ситуации — летательные аппараты были сбиты военными.

«Мы сталкиваемся с неуважительным отношением к оборудованию и прочему имуществу миссии. Наши беспилотные летательные аппараты должны иметь возможность мониторить ситуацию без подавления их сигналов и обстрелов. За полгода мы потеряли множество дронов, в их числе как минимум восемь с малым радиусом действия», — рассказал генсек ОБСЕ.

Он подчеркнул, что представители миссии работают в Донбассе с риском для жизни, поскольку нередко попадают под обстрел.

«Таких инцидентов за минувшие недели было несколько. Это должно прекратиться», — призвал Гремингер.

Среди других важных проблем, мешающих нормальной работе миссии ОБСЕ, Гремингер назвал ограничение свободы передвижения как на территории, подконтрольной Украине, так и в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Наблюдателям должен быть обеспечен свободный доступ по всей Украине, как на территориях, подконтрольных властям страны, так и в областях, неконтролируемых ими. С этим большая проблема. Около 70% случаев ограничения свободы передвижения наблюдателей зафиксировано на территории, неподконтрольной украинским властям», — сообщил глава ОБСЕ.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители Луганской и Донецкой областей оказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате госпереворота. После этого действующий на тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о проведении в Донбассе так называемой «антитеррористической операции», жертвами которой по последним данным ООН стали около 13 тысяч человек.

Вопросы урегулирования конфликта за прошедшие годы обсуждались в разных форматах. В частности, в ходе встреч Минской контактной группы были приняты три документа, регламентирующие процесс примирения. Несмотря на достигнутые соглашения о прекращении огня, перестрелки в регионе регулярно возобновляются.

Ранее «Известия» сообщили, что контактная группа в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с 21 июля.