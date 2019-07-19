Нетронутый античный склеп с останками воинов обнаружили в Крыму

Симферополь, 19 июля. При раскопках некрополя Кыз-Аул в восточной части Крыма археологи обнаружили античный склеп с останками древних конников.

Как сообщается в пресс-релизе фонда «Археология», склеп, в котором было погребено как минимум 12 человек, представляет собой каменное монументальное сооружение, в котором в I веке н.э. хоронили представителей военной знати Боспорского царства.

«Верхняя часть погребальной камеры еще в древности была разобрана на камень, и все указывало на то, что это будет очередной разграбленный еще в древности склеп. Мы продолжили его расчистку и сами не поверили своим глазам, когда пошли скелеты погребенных в нем людей. Более того, с ними вместе лежал сопутствующие погребению вещи», — рассказал начальник экспедиции, археолог Павел Гецко.

Так с одним из захороненных был обнаружен железный меч. Так же рядом с этими погребениями археологи находят захоронения коней. Скорее всего, это были знаменитые кавалеристы — катафрактарии, предвестники средневековых рыцарей.

«Нам очень бы хотелось связаться со специалистами занимающимися генетической экспертизой. Редко бывает, чтобы был обнаружено погребение сразу нескольких поколений одного рода. Благодаря этому можно проследить: кто был их предок, в какой степени родства они состояли, были ли подзахоронения представителей других семей», — в свою очередь отметил директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков.

Расчистка склепа продолжается, и ученых ждут новые находки. Так предполагается, что после снятия зачищенных костяков, на дне склепа будут найдены основные предметы погребального инвентаря усопших, сообщает «Газета.ru».