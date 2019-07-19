Грузины высмеяли в Сети уволенного гендиректора «Рустави 2»

Тбилиси, 19 июля. Пользователи грузинского сегмента Интернета высмеяли уволенного генерального директора телеканала «Рустави 2» Нику Гварамию.

Комментаторы оценили решение нового собственника сменить руководство телеканала, а также призвали журналистов не употреблять нецензурную лексику в эфире телеканала.

Пользователь Нино Елердашвили назвала уволенного генерального директора «невоспитанным пронырой».

«Существуйте и работайте культурно!» — призвала женщина.

«Аплодисменты маэстро! Молодцы! Я же говорил, а некоторые рвали волосы и кричали, что никто не закроет этот недоканал», — написал Алекс Фишман.

Отметим, что Ника Гварамия после увольнения дал пресс-конференцию. На ней он был одет в пиджак камуфляжного цвета. Журналист объяснил, что хотел показать, что «если будет война», то он готов «воевать». Пользователи социальных сетей отреагировали на внешний вид журналиста, сравнив его с клоуном.

«Это он от шока вырядился в Фиделя Кастро? Клоун, еще и войнушкой грозится!» — написала Нино Билани.

Ранее ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния нецензурно выразился в прямом эфире в адрес президента России Владимира Путина. После этого местные жители пришли к зданию телеканала. Они были возмущены поведением журналиста. Грузинский президент Саломе Зурабишвили осудила высказывание Габунии. Она назвала произошедшее провокацией против самой Грузии, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что новым генеральным директором «Рустави 2» стал Паата Салия. Это произошло после того, как медиаактив был передан в собственность бизнесмена Кибару Халваши. Решение уволить Нику Гварамию было принято на партнерском заседании телекомпании.