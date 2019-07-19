План Медведчука по урегулированию в Донбассе представят в Бундестаге

Киев, 19 июля. Депутат Верховной рады Нестор Шурфич сообщил, что план Виктора Медведчука по примирению в Донбассе представят в Бундестаге.

В среду председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук представил в Европарламенте свой план по прекращению гражданской войны на юго-востоке Украины. Согласно документу, Донбассу должен быть предоставлен статус автономии в составе страны. Кроме того, политик высказался за прямой диалог Киева, Донецка, Луганска и Москвы в целях примирения.

«Мы представили план (по урегулированию ситуации в Донбассе — прим. ФАН) представителям французского Сената, будет представлен еще этот план нашим коллегам из германского Бундестага. Первый вопрос: с вашей инициативой ознакомлены в Донецке, Луганске и Москве? Это меня спрашивали во Франции», — рассказал Шурфич в эфире телеканала «112 Украина».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители Луганской и Донецкой областей оказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. После этого экс-президент страны Петр Порошенко объявил о проведении в Донбассе так называемой «антитеррористической операции», жертвами которой по последним данным ООН стали около 13 тысяч человек.

За прошедшее время вопросы урегулирования конфликта обсуждались в разных форматах. В частности, в ходе встреч Минской контактной группы были приняты три документа, регламентирующие процесс примирения. Несмотря на достигнутые соглашения о прекращении огня, перестрелки в регионе возобновляются практически ежедневно.