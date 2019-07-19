В Анкаре рассказали, чем обернется для НАТО исключение Турции из программы F-35

Анкара, 19 июля. По мнению руководителя военного ведомства Турции Хулуси Акара, исключение его страны из программы F-35 приведет к ослаблению Североатлантического альянса.

С заявлением на тему турецкий министр обороны выступил во время интервью телеканалу NTV, призвав Соединенные Штаты Америки еще раз взвесить все «за» и «против».

«Исключение нашей страны из проекта согласно одностороннему решению не является справедливым и законным. Предлагать США воздержаться от шагов, которые нанесут урон нашим двусторонним отношениям — наше естественное право», — пояснил глава военного ведомства.

«Исключение Турции из программы по F-35 негативно повлияет на потенциал Североатлантического альянса, особенно на ее южных рубежах», — резюмировал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Как напоминает «Газета.ru», Соединенные Штаты в среду заявили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400.

К слову, на днях депутат Госдумы Андрей Красов заявил, что Россия может предложить Турции не только противовоздушные системы С-400, но и самолеты Су-57 и Су-35 взамен истребителей пятого поколения F-35.

Напомним, что Москва и Анкара заключили контракт на поставку зенитных ракетных комплексов в 2017 году. Турецкая сторона должна получить четыре дивизиона российских ЗРК на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.