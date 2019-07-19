Стыковку рельсов на Крымском мосту сняли на видео

Москва, 19 июля. Все железнодорожные рельсы были уложены на Крымском мосту. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Бригады со стороны Тамани и Керчи сомкнули рельсы под сводом арки на втором пути, которое является крымским направлением. Отмечается, что на первом встречном пути стыковка была проведена в июне, сообщает информационный центр «Крымский мост».

«Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины», — рассказал руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.

Всего на мосту будут более 3000 сварных швов, они будут шлифоваться, что сделает движение поездов по мосту практически бесшумным.

Специалисты должны выполнить большой комплекс работ, среди которых выправка каждого пути, установка сигнализации, устройств централизации и блокировки. В конце года запланирована механическая очистка и шлифовка рельсов, ее необходимо будет сделать перед сдачей моста в эксплуатацию.

На участках железной дороги со стороны Тамани и Керчи устанавливаются шумозащитные экраны, а также стойки освещения со светодиодными светильниками. Кроме того, выполняется строительство зданий для эксплуатации железнодорожной части моста. Всего на объекте задействовано 5000 инженеров и рабочих.

Напомним, мост через Керченский пролив соединяет Крым и Таманский полуостров. Автомобильная часть моста была открыта в мае 2018 года. В ее открытии принял участие президент РФ Владимир Путин.

Протяженность моста составляет 19 километров, что делает его самым длинным в России. Мост был сдан со значительным опережением графика, он пользуется большой популярностью среди автомобилистов, сообщает «Газета.ru».