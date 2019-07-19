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Германия настаивает на полном и долгосрочном перемирии в Донбассе

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Германия настаивает на полном и долгосрочном перемирии в Донбассе

Берлин, 19 июля. Внешнеполитическое ведомство Германии настаивает на полном и долгосрочном соблюдении нового перемирия на территории Донбасса.

Об этом говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия, которое было опубликовано накануне на сайте ведомства.

«Мы приветствуем достижение договоренности на востоке Украины о бессрочном перемирии с 21 июля. Оно должно привести к ощутимому улучшению ситуации для местных жителей», — говорится в заявлении.

«Мы будем и впредь настаивать на том, чтобы перемирие было долгосрочным и носило бы всеобъемлющий характер. Здесь важны также отвод тяжелых вооружений, разведение сил и разминирование», — констатировали в германском МИД.

Добавим, что накануне представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявил, что договоренность о перемирии между Киевом и Донецкой и Луганской Народными Республиками с 21 июля может стать бессрочной, сообщает «Газета.ru».

«Стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь на протяжении неопределенного периода. Наша позиция такая, что этот период должен быть максимальным, а может, навсегда», — пояснил дипломат.

Германия настаивает на полном и долгосрочном перемирии в Донбассе

Напомним, что гражданская война на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года после госпереворота в стране. Луганская и Донецкая Народные Республики объявили о независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. По последним данным ООН, жертвами войны стали более 13 тысяч человек.

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Источник: ТАСС
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