Зурабишвили назвала беспрецедентным решение Страсбурга по «Рустави 2»

Тбилиси, 19 июля. Президент Грузии Саломе Зурабившили заявила, что решение ЕСПЧ по делу «Рустави 2» доказывает непредвзятость грузинского суда.

Накануне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не выявил нарушения Европейской конвенции по правам человека в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2». Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение беспрецедентным для страны.

«Сегодня Страсбургский суд по правам человека, то есть Европа, принял беспрецедентное для Грузии решение. Этим решением суд признал непредвзятость грузинского суда в отношении этого дела и справедливость его решения, выразил доверие нашей системе правосудия», — заявила Зурабишвили.

Президент выразила надежду, что в Грузии не будет угрожать опасность свободе слова как одному из основополагающих принципов демократии.

ЕСПЧ признал владельцем телеканала «Рустави 2» бизнесмена Кибара Халваши, который утратил контроль над компанией в 2006 году, сняв временное ограничение на решение в пользу Халваши Верховного суда Грузии от 2017 года.

Минюст Грузии в тот же день исполнил решение Верховного суда страны и оформил 60% доли телеканала на Халваши, а 40% — на принадлежащую ему компанию «Панорама». После этого бизнесмен уволил с поста гендиректора «Рустави 2» Нику Гварамию и назначил на его должность своего адвоката Паату Салию. Тот провел встречу с журналистами телеканала, на которой пообещал им полную свободу.

Как пишет RT, ранее бывший генеральный директор «Рустави 2» Гварамия нецензурно отозвался о словах президента РФ Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки минеральной воды и вина в Россию из Грузии.