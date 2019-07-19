Министерство культуры РФ планирует устранить «кинонеравенство» в сельских кинотеатрах

Москва, 19 июля. Минкультуры РФ планирует устранить прокатное «кинонеравенство» в российских селах.

Как пишет «Парламентская газета», министерство планирует через Фонд кино направлять премьерные фильмы в села на льготных условиях. В настоящий момент кинопрокатчики требуют за премьерный показ задаток в 50 тысяч рублей.

По словам директора департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой, далеко не все сельские клубы могут позволить себе такие условия.

«И то, что в Москве не кажется проблемой, в сельском клубе является серьезным препятствием для показа фильмов», — заявила Любимова на заседании в Госдуме.

По ее словам, в Фонде кино появится специальный единый дистрибьютор контента. Он будет взаимодействовать с муниципальными учреждениями, в Москве договариваться с прокатчиками и брать под свою ответственность контент.

Напомним, что с 2015 года стартовала программа модернизации кинозалов в малых городах с населением до 500 тысяч человек. Всего было отремонтировано 811 кинозалов в 79 регионах России.

Ранее лидер «Группировки Ленинград», музыкант и член Общественного совета думского комитета по культуре Сергей Шнуров предложил отменить прокатные удостоверения на фильмы. По его словам, выдача этих удостоверений делает творческий процесс излишне бюрократизированным, сообщает «Газета.ru».