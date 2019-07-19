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Эвакуация пассажиров из самолета в «Шереметьево» попала на видео

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Эвакуация пассажиров из самолета в «Шереметьево» попала на видео

Москва, 19 июля. В Сети появилось видео экстренной эвакуации пассажиров рейса Москва — Ереван, остановленного из-за задымления.

В аэропорту «Шереметьево» завершена эвакуация пассажиров самолета авиакомпании «Nordwind», выполняющего рейс Москва — Ереван. По предварительным данным, рейс был остановлен из-за задымления в салоне воздушного судна.

Как сообщили в «Шереметьево», на борту самолета Boeing 737-800 в тот момент находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Командир доложил о случившемся наземным службам и принял решение прервать взлет.

«После получения сигнала тревоги в аэропорту «Шереметьево» незамедлительно была обеспечена аварийно-спасательная операция, на место происшествия прибыли службы аэропорта (аварийно-спасательные расчеты, медицинские экипажи аэропорта, сотрудники Шереметьево-Хендлинг, представители авиакомпании, службы безопасности и др.)», — отмечается в сообщении.

В ходе аварийной эвакуации пассажиры покинули самолет посредством надувных трапов. На видео, которое опубликовал телеканал РЕН ТВ, видно, как люди в панике выбегали из самолета. При эвакуации пострадали восемь человек, двое из которых были доставлены в больницу.

Позднее экстренные службы сообщили, что не обнаружили на борту ни задымления, ни возгорания.

Как сообщают на горячей линии «Шереметьево», новый борт в Ереван вылетел из аэропорта в четыре часа утра.

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