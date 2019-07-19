Стали известны подробности таинственного исчезновения дайверов в Баренцевом море

Мурманск, 19 июля. Специалисты рассказали подробности таинственного исчезновения дайверов в Печенгском заливе Баренцева моря.

В Баренцевом море продолжаются поиски таинственно пропавших дайверов. Как пишет «Комсомольская правда — Петербург», инцидент произошел в акватории Печенгского залива в Мурманской области. Аквалангисты бесследно исчезли во время погружения на глубину всего в два метра, которое осуществлялось в рамках туристической программы. По словам Дмитрия Беленихина, президента группы «Онего», предоставляющей услуги по погружению с аквалангом, старший в паре пропавших дайверов обладал серьезным опытом.

«Дайвер из Петербурга был очень опытный. Со мной он участвовал в экспедиции на Байкал, где условия гораздо сложнее и опаснее, чем на Баренцевом море. Он владеет полным комплектом своего снаряжения вплоть до баллонов, что свидетельствует о серьезности увлечения человека и, соответственно, опыте. Дайвер из Петрозаводска прошел подготовку у меня. До этого он два дня выполнял погружения, в том числе в этом же месте, его навыки не вызывали никаких опасений ни у меня, ни у его напарников», — рассказал Беленихин.

Дайверы в течение нескольких часов пытались найти пропавших самостоятельно, прочесав дно в окрестностях места погружения, но их поиски закончились безрезультатно. Беленихин говорит, что ситуация остается для него полнейшей загадкой.

«Я занимаюсь подводным плаванием 20 лет. И у меня в голове не укладывается, как на небольшой глубине у самого берега, двигаясь в метре от дна, можно пережить аварийную ситуацию, в ходе которой погибают или исчезают два человека», — сказал он.

Специалист отмечает, что к пропаже людей могут быть причастны морские млекопитающие, которых видели в тот момент в Печенгском заливе.

«В тот день была повышенная активность крупных морских животных. Я никогда не видел, чтобы в одном месте крутились и одни, и другие. Мы видели стадо дельфинов, члены команды видели с корабля крупные плавники, которые они идентифицировали как косаток. И я лично во время операции видел крупного тюленя, в том месте, где дайверы входили в море. Что странно. Потому что обычно они боятся и близко не подходят, сразу скрываются», — поведал президент «Омеги».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Как сообщают в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, во время погружения дайверы «превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью».