Косачев оценил позицию Трампа по санкциям в отношении Турции

Москва, 19 июня. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа относительно санкций против Турции.

Сенатор напомнил, что американский лидер часто ведет себя непоследовательно, поэтому трудно строить предположения о действиях Трампа.

«Но в данном решении я усматриваю определенную логику. Она заключается в том, что Трамп неожиданно для себя столкнулся с очень жесткой позицией турецкого руководства и лично президента Эрдогана», — заявил Косачев.

По его словам, турецкий лидер показал, что Анкара не будет вести себя по отношения к Штатам как союзник, если Вашингтон не придерживается такой же позиции.

«Это для Трампа новая ситуация, он растерян и не знает, как себя вести», — подчеркнул Косачев в беседе с RT.

Сенатор считает, что именно с этим связана пауза в отношениях между странами.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты в настоящий момент не рассматривают введение санкций в отношении Турции из-за покупки российских комплексов С-400. Глава Белого дома назвал ситуацию «очень сложной и жесткой», однако подчеркнул, что Вашингтон останется в контакте с Анкарой, сообщают «Известия».

Штаты призывали Турцию отказаться от покупок ЗРК С-400. Они предлагали Анкаре приобрести американские комплексы Patriot. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка С-400 является суверенным правом страны. Он пояснил, что оружие будет использоваться в том случае, если на Турцию будет совершено нападение.

После того как Эрдоган отказался идти на уступки, Штаты заморозили участие Турции в программе F-35. В Пентагоне заявили, что Анкара потеряет от этого около 9 млрд долларов. Несмотря на разногласия в вопросах покупки С-400, военные отношения между странами являются крепкими и многословными, подчеркнули в Белом доме.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о готовности корпорации осуществить поставки Су-35 в Турцию. Он подчеркнул, что по условиям контракт можно будет договориться, при наличии интереса со стороны Анкары, сообщает «Газета.ru».