Путин поручил обеспечить малоимущих социальным жильем

Москва, 19 июля. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить семьи с низкими доходами жильем без передачи его в собственность.

Как сообщается на сайте Кремля, соответствующие меры социальной поддержки должны быть разработаны до 10 октября. Поручение будет реализовано в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» после проверки исполнения законодательства и отданных ранее поручений президента по вопросам строительства жилья.

Путин поручил также Генеральной прокуратуре, Минстрою и Роспотребнадзору до декабря проверить соблюдение законодательства при контроле за качеством возводимых жилых домов в регионах.

Еще одно распоряжение российского лидера касается формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Согласно указанию Путина, объем ввода частных домов к 2024 году в России должен превысить уровень в 40 миллионов квадратных метров в год.

К этому же сроку общий объем вводимого в строй жилья в стране должен достичь уровня в 120 миллионов квадратных метров, а свои жилищные условия по планам улучшат около пяти миллионов семей.

Также проектом подразумевается снижение средней ставки по ипотеке до 8% годовых, а также повышение комфортности городской среды.

В течение пяти лет на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется направить около одного триллиона рублей, 90% из которых будут выделены из федерального бюджета.

Как пишет RT, ранее в Минфине допустили снижение ставок по ипотеке в РФ ниже уровня в 8% раньше 2024 года.