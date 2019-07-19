Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин поручил обеспечить малоимущих социальным жильем

751
0 Оставить комментарий

Путин поручил обеспечить малоимущих социальным жильем

Москва, 19 июля. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить семьи с низкими доходами жильем без передачи его в собственность.

Как сообщается на сайте Кремля, соответствующие меры социальной поддержки должны быть разработаны до 10 октября. Поручение будет реализовано в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» после проверки исполнения законодательства и отданных ранее поручений президента по вопросам строительства жилья.

Путин поручил также Генеральной прокуратуре, Минстрою и Роспотребнадзору до декабря проверить соблюдение законодательства при контроле за качеством возводимых жилых домов в регионах.

Еще одно распоряжение российского лидера касается формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Согласно указанию Путина, объем ввода частных домов к 2024 году в России должен превысить уровень в 40 миллионов квадратных метров в год.

Путин поручил обеспечить малоимущих социальным жильем

К этому же сроку общий объем вводимого в строй жилья в стране должен достичь уровня в 120 миллионов квадратных метров, а свои жилищные условия по планам улучшат около пяти миллионов семей.

Также проектом подразумевается снижение средней ставки по ипотеке до 8% годовых, а также повышение комфортности городской среды.

В течение пяти лет на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется направить около одного триллиона рублей, 90% из которых будут выделены из федерального бюджета.

Как пишет RT, ранее в Минфине допустили снижение ставок по ипотеке в РФ ниже уровня в 8% раньше 2024 года.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров