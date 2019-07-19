Выявлена новая причина инфарктов и инсультов

Москва, 19 июня. Ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США выявили новую причину инфарктов и инсультов. Результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert.

Специалисты проанализировали 36 млн показателей артериального давления у 1,3 млн пациентов больниц. Исследование проходило с 2007 по 2016 годы. Выяснилось, что высокое «нижнее» диастолическое давление в момент расслабления сердечной мышцы, приводит к острому нарушению кровообращения, также как и высокое «верхнее» систолическое давление в момент сокращения сердца. Ранее считалось, что «нижнее» давление не играть роли и им можно пренебречь.

Медики призывают регулярно измерять давление, следить за его состоянием, а при наличии повышенных показателей держать давление под контролем, а также посещать врача.

Ранее специалисты Мордовского государственного университета определили факторы отдельно для мужчин и женщин, которые могут привести к инсульту. У мужчин основными причинами являются метаболический синдром, малоподвижный образ жизни, курение, алкоголизм и атеросклероз. Женщины больше подвержены риску перенести инсульт, если у них диагностировано ожирение, дислипидемия, мерцательная аритмия или сахарный диабет, сообщает RT.

Отметим, что инсульты, при которых повреждается головной мозг, могут предотвратить препараты, назначаемые при тромбозе, а также ацетилсалициловая кислота — аспирин. Медики подчеркивают, что нельзя заниматься самолечением, необходимо проконсультироваться со специалистом и пройти обследование. Только после этого врач может назначить необходимые препараты.

Как сообщает «Газета.ru», всего в 2018 году от болезней системы кровообращения умерли 840 тысяч человек.