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Boeing прервал взлет в «Шереметьево» из-за задымления, есть пострадавшие

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Boeing прервал взлет в «Шереметьево» из-за задымления, есть пострадавшие

Москва, 19 июня. Самолет Boeing-747 авиакомпании «Северный ветер» рейса Москва — Ереван прекратил взлет в аэропорту «Шереметьево». В кабине пилотов произошло задымление, сообщает подмосковный главк МЧС.

Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Всего пострадали восемь человек. В самолете находились 187 человек.

В настоящий момент пассажиры находятся в здании терминала F. Для их вылета подготавливается резервный борт.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Источник: ГУ МЧС России по Московской области
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