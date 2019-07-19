Boeing прервал взлет в «Шереметьево» из-за задымления, есть пострадавшие

Москва, 19 июня. Самолет Boeing-747 авиакомпании «Северный ветер» рейса Москва — Ереван прекратил взлет в аэропорту «Шереметьево». В кабине пилотов произошло задымление, сообщает подмосковный главк МЧС.

Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Всего пострадали восемь человек. В самолете находились 187 человек.

В настоящий момент пассажиры находятся в здании терминала F. Для их вылета подготавливается резервный борт.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.