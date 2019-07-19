Путин и Беглов обсудили празднование 75-летия Победы в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин обсудил детали празднования 75-летия Победы с главой Петербурга Александром Бегловым.

Ранее Путин подписал указ о праздновании в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщало Федеральное агентство новостей, координировать действия федеральных органов по этому направлению будет организационный комитет «Победа». Члены оркомитета вместе с российским кабмином должны будут за три месяца подготовить план праздничных мероприятий, в том числе с участием глав иностранных государств. Как ожидается, в мае будущего года Россию посетят десятки тысяч иностранных туристов. В ходе встречи с Бегловым российский лидер сообщил, что в Петербурге, как и в Москве, в этот период будет действовать режим электронной визы, упрощающий въезд в Россию иностранцам.

«Мы распространим этот режим (электронной визы — прим. ФАН) и на Петербург и на Ленинградскую область, потому что это, по сути, единый комплекс и контролировать передвижение все равно в рамках города и области будет нереалистично. Нужно будет делать это в комплексе, в двух субъектах Федерации», — отметил президент.

Беглов заявил, что принятые меры позволят увеличить поток туристов в Петербург и область и рассказал о том, как готовится город на Неве к празднованию 75-й годовщины Победы.

«Во всех регионах и общеобразовательных школах пройдут соответствующие мероприятия. Мы попросили Вас поддержать инициативу правительства Петербурга о проведении урока «Блокада» в наших школах. Это встреча с детьми, жителями блокадного Ленинграда, посещение музеев», — сообщил Беглов.

Путин поддержал инициативу о проведении уроков, после чего глава Петербурга поблагодарил президента за поддержку в развитии Музея обороны и блокады Ленинграда.

«Большое спасибо, Владимир Владимирович, за те 150 миллионов из резервного фонда, которые Вы направили на реконструкцию стендов Музея обороны и блокады Ленинграда. 7 сентября мы его запустим уже с обновленной инфраструктурой и с теми экспозициями, которые дополнительно будут размещены там», — сказал Беглов.

Как пишет «Газета.ру», президент Франции Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Путина приехать в Россию на День Победы. Вероятно участие в праздничных мероприятиях также лидера США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина и других мировых лидеров.