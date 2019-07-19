США отказались от санкций против Турции из-за С-400

Вашингтон, 19 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность введения санкций против Турции из-за С-400.

Отвечая на вопрос журналистов о вероятном введении ограничений против Турции, Трамп сообщил, что в данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня.

«Сейчас мы это не рассматриваем», — сказал американский лидер.

Накануне США сообщили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 из-за поставок в страну российских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400. Совместная программа с участием Анкары должна быть свернута к марту будущего года.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон изучает варианты возможных санкций против Турции за приобретение российских систем ПВО С-400. Ограничительные меры в данном случае предусматриваются американским законом «О противодействии врагам Америки посредством санкций», принятым в 2017 году с введением ограничений против России, Ирана и КНДР, а также других государств, осуществляющих с ними военно-техническое сотрудничество.

Напомним, контракт на сумму 2,5 млрд долларов, подразумевающий поставку Турции двух дивизионов ЗРК С-400, был подписан между Анкарой и Москвой в 2017 году. На прошлой неделе турецкая сторона начала получать комплексы в рамках данного соглашения.

Ранее США пытались противодействовать реализации российско-турецкого соглашения, напрямую угрожая Анкаре возможными ограничительными мерами, но Турция не пошла на поводу у Вашингтона и не отказалась от своей суверенной позиции по данному вопросу.

Как пишет «Газета.ру», в России заявили, что готовы поставить Турции истребители Су-35 вместо американских F-35.